ЧМ по хоккею
Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 годуИзвестия 04:44
Первенство в 2024 году пройдет в Чехии, а в 2025 году ЧМ по хоккею состоится в Швеции. Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.
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Международная федерация хоккея официально подтвердила, что ЧМ-2023 пройдет в Петербурге
Коммерсантъ Санкт-Петербург06:33
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