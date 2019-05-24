Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 годуИзвестия 04:44

Первенство в 2024 году пройдет в Чехии, а в 2025 году ЧМ по хоккею состоится в Швеции. Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году

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