Чемпионат мира 2022 года может быть перенесен из КатараНева Спорт 03:30

Чемпионат мира 2022 года по футболу может быть перенесен из Катара. Как сообщает TNTSports, место проведения турнира может быть изменено.

Спорт день за днем

Чемпионат мира 2022 года может быть перенесен из Катара

Спорт день за днем

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Политика Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.

Технологии Роскачество назвало лучшие приложения по доставке еды Роскачество определило лучшие мобильные приложения сервисов для доставки продуктов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

Политика Киевский патриархат восстановили на Украине Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Спорт Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Экономика В Москве скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган 20 июня в одной из клиник Москвы скончался владелец банка "Уралсиб", бизнесмен из российского списка Forbes Владимир Коган.

Космос Запуск «Протона» отложили из-за недочетов На сутки из-за выявленных замечаний отложен запуск ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура.

Политика Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

Футбол Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера.

Наука Роспатент назвал 100 лучших изобретений года Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".

Политика Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

Экономика Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.

Происшествия В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.