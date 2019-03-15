Футбол
Чемпионат мира 2018 стал самым прибыльным в историиВести.Ru 16:39
Прошедший в России чемпионат мира по футболу стал самым прибыльным в истории. Доход ФИФА составил 5,3 миллиарда долларов. С 2015 по 2018 годы ФИФА заработала 6,421 миллиарда долларов.
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Происшествия
Уже 50. Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии
Обновлено в 20:29
Политика
Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»
Президент Украины Петр Порошенко назвал новые санкции против России «триединым трансатлантическим ударом».
Обновлено в 20:01
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд в Екатеринбурге принял решение не заключать под стражу депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого обвиняют во взяточничестве.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве
16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Новая Зеландия может ужесточить оружейные законы после бойни в мечетях
Напомним, в в пятницу днём в Новой Зеландии неизвестные устроили жестокую бойню в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид.
Обновлено в 20:18
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар в автосервисе
Обновлено в 19:31
Кино
Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера «Стражей Галактики 3»
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
К границам России приблизился ядерный бомбардировщик В-52 ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к границам Российской Федерации в районе Балтийского моря.
Обновлено в 13:56
Экономика
Российские пекари опасаются повышения цен на хлеб в 2019 году
Цены на хлеб из муки 1 и 2 сорта могут вырасти в 2019 году на 5-6%.
Обновлено в 20:23
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика
Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая
Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено в 19:56
Политика
На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого»
«Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.
Обновлено в 19:15
Политика
Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов в Алжире
Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов, прошедших в Алжире в пятницу, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на алжирскую полицию.
Обновлено в 18:29
Политика
Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину
Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник Свободы
Латвийская полиция оштрафовала двоих американских военнослужащих, которые отличились тем, что справили малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено в 13:13
Политика
Мадуро назвал организаторов блэкаута в Венесуэле
Атака на систему энергоснабжения Венесуэлы велась с территории США под контролем американского правительства, заявил президент республики Николас Мадуро.
Обновлено в 18:31
Политика
Трамп ответил на вопрос об опасности «белого национализма»
Отмечается, что один из журналистов спросил главу государства, считает ли он "белый национализм" мировой угрозой.
Обновлено в 17:40
Политика
В МИД Франции призвали Британию объяснить перенос сроков брексита
Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что британской стороне необходимо аргументированно объяснить перенос сроков выхода королевства из ЕС.
Обновлено в 17:18
Политика
Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России
После победы в арбитраже правление «Нафтогаза» Украины распорядилось выплатить руководству компании премию в размере $45,6 млн — 1% от выигрыша в споре с «Газпромом» в Стокгольмском суде.
Обновлено в 14:37
Политика
Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность
Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено в 14:03
Экономика
В Центробанке предупредили о росте цен
Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
«Галлюциногенное» оружие России признали неэффективным
"Галлюциногенное" оружие России признали неэффективным.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Ракета Delta 1V с военным спутником стартовала с космодрома в США
Ракета Delta 1V с военным спутником связи "WGS-10" стартовала с космодрома в США.
Обновлено в 20:30
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене режима ЧП
Дональд Трамп наложил вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:20
Политика
В правительстве РФ опровергли сообщения СМИ об отмене МАКС-2019
Правительство РФ опровергло растиражированное СМИ сообщение об отмене в 2019 году Международного авиационного космического салона (МАКС).
Обновлено в 09:54
Политика
США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда
Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.
Обновлено в 10:43
Транспорт
ЦОДД оштрафовали за установку уменьшенных дорожных знаков
Мировой суд назначил ЦОДД штраф в 200 тысяч рублей. Претензии вызвали знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход».
Обновлено в 02:55