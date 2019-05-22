Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 32 командамиВести.Ru 19:29

Напомним, что накануне в ФИФА высказывались за расширение турнира до 48 команд. В связи с этим чемпионат мира планировали провести не только в Катаре, но и в Кувейте и Омане, которые были таким образом разгрузили бы Катар. Следующее мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 32 командами

Энергетика Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Игры Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.

Транспорт Создана система, помогающая ловить лишенных прав водителей за рулем Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил, что новый сервис платформы «Автодата» поможет выявлять водителей, продолжающих управлять автомобилями после лишения прав.

Экономика Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.

Наука Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.

Общество Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.

Гаджеты Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Политика США строят ледоколы для постоянного присутствия в Арктике Президент США Дональд Трамп рассчитывает пополнить американский флот ледоколами для круглогодичного присутствия в Арктике.

Авто Названа цена нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

Авто АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.

Происшествия Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора В результате за лишение Арашукова статуса сенатора проголосовали 153 члена Совета Федерации. Воздержавшихся и голосовавших против не было.

Здоровье Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.

Авто Началось производство Lada Granta Cross Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.

Шоу-бизнес Музу Петросяна уличили в романе с его пожилым директором Помощнице юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой приписали новый роман - с 73-летним директором артиста Юрием Диктовичем.

Армия и оружие Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.

Общество Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.

Происшествия Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия Расследованием причины инцидента на Солнцевской линии московского метро занимается специально собранная экспертная комиссия, по итогам все данные будут представлены, сообщил журналистам заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

Армия и оружие В НАТО призвали Россию покинуть Крым «Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Экономика Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.

Энергетика Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Армия и оружие Над США заметили истребитель Су-57 В социальных сетях появились записи о том, что в небе над Соединёнными Штатами Америки был замечен военный самолёт, напоминающий своим внешним видом российский истребитель пятого поколения Су-57.

Экономика На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.

Политика В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.

Общество Россияне назвали своих идеальных соседей Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).