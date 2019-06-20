Футбол

«Чемпионат»: Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»Бомбардир.ру 01:12

Украинский защитник Александр Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити», сообщает «Чемпионат». По информации источника, договор рассчитан на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня.
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