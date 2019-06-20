Футбол
«Чемпионат»: Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»Бомбардир.ру 01:12
Украинский защитник Александр Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити», сообщает «Чемпионат». По информации источника, договор рассчитан на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Политика
В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады
Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Число работающих пенсионеров в России сократилось почти в два раза
Число работающих российских пенсионеров сократилось почти в два раза за последние три года.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Кино
Жора Крыжовников снимет трагикомедию про Грушинский фестиваль
Предполагается, что главные роли исполнят Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов и певица Монеточка.
Обновлено вчера в 04:37
Транспорт
В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства
Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в рамках комплексного благоустройства будет обустроена кабельная канализация и проложены сети водостока.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Под Челябинском столкнулись пассажирский автобус и бензовоз
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Уральские бизнесмены 10 лет работают в здании, которое официально не достроено. Они написали Путину
120 собственников коммерческих помещений в жилом доме на Хохрякова, 72 написали обращение на прямую линию к Владимиру Путину.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Новое устройство в реальном времени очищает кровь от раковых клеток
Микрофлюидное устройство, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, может отбирать из крови скопления злокачественных клеток с довольно высокой эффективностью.
Обновлено в 02:17
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была «полностью провалена».
Обновлено в 01:24
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке
Обновлено вчера в 04:43
Экономика
Орешкин анонсировал изменения по повышению темпов экономического роста
Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – анонсировал целый ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста страны.
Обновлено в 00:39
Экономика
Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб
Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.
Обновлено в 02:00
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Иркутский автомобилист показал Путину ремонт дороги в дождь
Автомобилист заснял то, как дорожники в ливень ремонтируют трассу Иркутск — Ангарск.
Обновлено в 01:48