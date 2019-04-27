Футбол
«Чемпионат»: Жировым интересуются клубы БундеслигиБомбардир.ру 10:44
Центральный защитник «Зандхаузена» (Бундеслига 2) Александр Жиров входит в сферу интересов клубов Бундеслиги, сообщает «Чемпионат».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Культура
Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Распределительный центр загорелся в Воронежской области
Обновлено в 19:36
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере
Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Какими возможностями обладает Новороссийская военно-морская база
Начальник Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) контр-адмирал Олег Шастов заявил, что работы по обустройству гавани будут завершены в 2020 году.
Обновлено в 18:30
Политика
Путин назвал темы возможной встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин не исключил возможной встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:13
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 19:14
Наука
Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Наука
Ученые России узнали о работе белка-«пособника» рака
Обновлено в 11:11
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56