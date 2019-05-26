Чемпионат России по футболу стал историейBFM.ru 13:33

с чего всё началось

На наш футбол ходит намного больше болельщиков. Впервые в истории число зрителей на трибунах перевалило за 4 миллиона, а средний показатель — уже 16 тысяч 800 человек на один матч.

Чемпионат России по футболу стал историей

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