Футбол

Чемпионат России по футболу стал историейBFM.ru 13:33

На наш футбол ходит намного больше болельщиков. Впервые в истории число зрителей на трибунах перевалило за 4 миллиона, а средний показатель — уже 16 тысяч 800 человек на один матч.
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба
 РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).
RT на русском12:22

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Сезон-2018/19 РПЛ стал рекордным по посещаемости

Чемпионат13:32

Более 4 млн болельщиков посетили матчи завершившегося сезона РПЛ

Soccer.ru11:15

Закончился один из самых нескучных чемпионатов последних лет. Теперь мы знаем о своем футболе немного больше

Матч ТВ13:59

В сезоне-2018/19 была установлена рекордная посещаемость в истории РПЛ

Sport24.ru11:18

Матчи «Краснодара» в РПЛ посетили 377 999 зрителей

Советский спорт13:06

Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человек

ТАСС11:01

Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество зрителей

Спорт-Экспресс10:53
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Общество

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

Обновлено в 12:42
Хоккей

Олимпийского чемпиона Александрова ввели в Зал славы IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) в рамках торжественной церемонии, прошедшей в Братиславе, ввела олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Бориса Александрова в Зал славы.
Обновлено в 07:42
Хоккей

Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Сборная России по буллитам победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира-2019 (3:2 Б). Лучшим игроком встречи в составе россиян был признан голкипер Андрей Василевский - он отразил 48 бросков.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия

В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
Обновлено в 13:59
Политика

Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии

Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
Обновлено вчера в 06:41
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Политика

Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своем намерении обратиться в парламент страны с просьбой уволить его с занимаемой должности.
Обновлено в 14:51
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Футбол

Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»

По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.
Обновлено в 09:14
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Наука

Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток

Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено вчера в 09:03
Гаджеты

Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei

Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье

Роман Старовойт встретился со студентами КГМУ

Врио губернатора Роман Старовойт встретился со студентами Курского государственного медицинского университета.
Обновлено в 06:49
Политика

Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении

Тегеран готов подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 06:02
Политика

Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37
Хоккей

«Это не болельщики, им лишь бы оскорбить». Овечкин ответил критикам

Нападающего сборной России Александра Овечкина после победы над чешскими хоккеистами по буллитам в матче за 3-е место на ЧМ-2019 спросили, что он может ответить болельщикам, которые говорят, что вместо него лучше вызывать молодых игроков, так как он уже выжат после сезона НХЛ.
Обновлено в 13:13
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Футбол

"Поставленные цели не достигнуты..." "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку

Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено вчера в 18:58
Гаджеты

Skybound показала улучшенную версию первых двух сезонов The Walking Dead от Telltale

Обновлено в 08:05
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:22
Гаджеты

Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 15:48
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Общество

Кардиолог рассказал, как москвичам справиться с надвигающейся жарой

Кардиолог Юрий Кремнев дал советы жителям Москвы, плохо переносящим жару.
Обновлено в 13:20
Общество

Британцам предложили отказаться от газонов ради спасения пчел

В качестве компромиссной меры британцам предложена акция «Нескошенный май» — не стричь газоны если не все лето, то хотя бы в месяц самого интенсивного цветения, пишет Independent.
Обновлено в 14:52
Наука

Одна маленькая победа в войне с самым страшным врагом человечества

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек

В результате нападения на католическую церковь на севере Буркина-Фасо погибли не менее трех человек.
Обновлено в 14:51
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