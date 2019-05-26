Футбол
Чемпионат России по футболу стал историейBFM.ru 13:33
На наш футбол ходит намного больше болельщиков. Впервые в истории число зрителей на трибунах перевалило за 4 миллиона, а средний показатель — уже 16 тысяч 800 человек на один матч.
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русском12:22
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Хоккей
Олимпийского чемпиона Александрова ввели в Зал славы IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) в рамках торжественной церемонии, прошедшей в Братиславе, ввела олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Бориса Александрова в Зал славы.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией
Сборная России по буллитам победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира-2019 (3:2 Б). Лучшим игроком встречи в составе россиян был признан голкипер Андрей Василевский - он отразил 48 бросков.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия
В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
Обновлено в 13:59
Политика
Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии
Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
Обновлено вчера в 06:41
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
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Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Политика
Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своем намерении обратиться в парламент страны с просьбой уволить его с занимаемой должности.
Обновлено в 14:51
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Футбол
Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»
По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.
Обновлено в 09:14
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено вчера в 09:03
Гаджеты
Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei
Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье
Роман Старовойт встретился со студентами КГМУ
Врио губернатора Роман Старовойт встретился со студентами Курского государственного медицинского университета.
Обновлено в 06:49
Политика
Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении
Тегеран готов подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 06:02
Политика
Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37
Хоккей
«Это не болельщики, им лишь бы оскорбить». Овечкин ответил критикам
Нападающего сборной России Александра Овечкина после победы над чешскими хоккеистами по буллитам в матче за 3-е место на ЧМ-2019 спросили, что он может ответить болельщикам, которые говорят, что вместо него лучше вызывать молодых игроков, так как он уже выжат после сезона НХЛ.
Обновлено в 13:13
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Футбол
"Поставленные цели не достигнуты..." "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
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Skybound показала улучшенную версию первых двух сезонов The Walking Dead от Telltale
Обновлено в 08:05
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:22
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Общество
Кардиолог рассказал, как москвичам справиться с надвигающейся жарой
Кардиолог Юрий Кремнев дал советы жителям Москвы, плохо переносящим жару.
Обновлено в 13:20
Общество
Британцам предложили отказаться от газонов ради спасения пчел
В качестве компромиссной меры британцам предложена акция «Нескошенный май» — не стричь газоны если не все лето, то хотя бы в месяц самого интенсивного цветения, пишет Independent.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек
В результате нападения на католическую церковь на севере Буркина-Фасо погибли не менее трех человек.
Обновлено в 14:51