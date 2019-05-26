Футбол

«Зенит» по посещаемости превзошел европейские футбольные чемпионатыТелеканал Санкт-Петербург вчера в 11:53

Рекорд взят и по средней посещаемости матчей РПЛ, она составила 48 244 человека.
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Как сообщила пресс-служба
 РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).
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Закончился один из самых нескучных чемпионатов последних лет. Теперь мы знаем о своем футболе немного больше

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