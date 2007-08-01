Футбол

Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Локомотива», «Арсенал» примет «Ростов»Sports.ru 26 июля в 02:13

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
2 фото
Чемпионат России 3-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА – «Локомотив» и еще два матч РПЛ воскресенья: фрибеты до 10 000 рублей от БК «Лига Ставок» новым игрокам

Спорт-Экспресс03:00

«Оренбург» поборется с «Зенитом», ЦСКА встретится с «Локомотивом». Спортивная ТВ-программа, 28 июля

ProstoProSport02:08

«Зенит» в гостях у бывшей команды Сутормина и дерби ЦСКА — «Локомотив». Топ-трансляции 28 июля

Матч ТВ02:01

Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Локомотива», «Арсенал» примет «Ростов»

Sports.ru26 июля в 02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".
Обновлено в 05:58
Происшествия

Экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу обнаружили мертвым

Обновлено в 08:52
Спорт

Российские пловцы Рылов и Колесников взяли серебро и бронзу на ЧМ

Южноафриканский пловец Зейн Уодделл завоевал золото на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:14
Общество

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Технологии

Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны

Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Футбол

Оренбург — Зенит 0:2

Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Футбол

Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»

Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Политика

Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Обновлено в 08:10
Игры

Вышел геймплейный трейлер Doctor Who: The Edge of Time. Показали звуковую отвертку и Тардис

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Кино

В кинотеатрах покажут русскую Америку

Обновлено в 05:35
Энергетика

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Общество

Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети

Обновлено в 07:35
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Общество

Синоптики анонсировали рекордное похолодание июля

Последние показатели соответствуют средней норме для августа за последние годы. Ранее суббота, 27 июля, стала самым жарким днем июля.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней

В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено в 04:12
Политика

В Чечне объяснили, как 28-летний родственник Кадырова стал мэром

Обновлено в 05:14
Происшествия

Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть

Обновлено в 08:57
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Обновлено в 07:14
Происшествия

В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП

На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Общество

Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за новой угрозы паводка

Жителей города Тулун Иркутской области, ранее сильно пострадавшего от паводков, вновь эвакуируют из-за угрозы дождевого паводка.
Обновлено в 08:18
Происшествия

ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании

Обновлено в 08:24
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 08:33
Игры

Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX

С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В стрельбе в Нью-Йорке есть погибший

По меньшей мере один человек погиб при стрельбе на уличном празднике в нью-йоркском районе Бруклин, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 01:19
Религия

В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход

Обновлено в 05:45
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное