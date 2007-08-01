Чемпионат России 3-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Локомотива», «Арсенал» примет «Ростов»

Шоу-бизнес Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".

Спорт Российские пловцы Рылов и Колесников взяли серебро и бронзу на ЧМ Южноафриканский пловец Зейн Уодделл завоевал золото на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.

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Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Технологии Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.

Политика Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Футбол Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака» Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

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Игры Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.