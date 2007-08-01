Футбол
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Локомотива», «Арсенал» примет «Ростов»Sports.ru 26 июля в 02:13
|1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
|46′
Савелий Козлов
|54′
|55′
Артем Дзюба
|65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
|65′
|69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
|69′
|72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
|78′
Алексей Сутормин
|78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
|80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
|89′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
15
Зотов
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
88
Галаджан
8
Мишкич
10
Алвеш
20
Фамейе
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
24
Маммана
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
11
Дриусси
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".
Обновлено в 05:58
Спорт
Российские пловцы Рылов и Колесников взяли серебро и бронзу на ЧМ
Южноафриканский пловец Зейн Уодделл завоевал золото на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:14
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Технологии
Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны
Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Футбол
Оренбург — Зенит 0:2
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Футбол
Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»
Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Игры
Вышел геймплейный трейлер Doctor Who: The Edge of Time. Показали звуковую отвертку и Тардис
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Кино
В кинотеатрах покажут русскую Америку
Обновлено в 05:35
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
Синоптики анонсировали рекордное похолодание июля
Последние показатели соответствуют средней норме для августа за последние годы. Ранее суббота, 27 июля, стала самым жарким днем июля.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней
В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Общество
Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за новой угрозы паводка
Жителей города Тулун Иркутской области, ранее сильно пострадавшего от паводков, вновь эвакуируют из-за угрозы дождевого паводка.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 08:33
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В стрельбе в Нью-Йорке есть погибший
По меньшей мере один человек погиб при стрельбе на уличном празднике в нью-йоркском районе Бруклин, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 01:19
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45