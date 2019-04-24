Чемпионат России. «Уфа» в гостях сыграла вничью с «Рубином»Горобзор.ру вчера в 14:30

Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России футбольный клуб «Уфа» в гостях сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме опасных моментов ни у одной из команд не было. Уфимцы забили первый гол перед самым перерывом в дополнительное время.

Чемпионат России. «Уфа» в гостях сыграла вничью с «Рубином»

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