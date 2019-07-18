Футбол

ФК «Краснодар» 20 июля на выезде сыграет с «Уфой»Кубанские новости 18 июля в 08:15

Уфа — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
28′
Урош Спаич
Каталин Карп
29′
Джемал Табидзе
39′
49′
Юнес Намли
54′
Кристиан Рамирес
Сильвестр Игбоун
65′
66′
Кристоффер Ольссон
Андрей Иван
70′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
Андрей Козлов
Дмитрий Сысуев
72′
73′
Тонни Триндаде де Вильена
Оливье Тилль
Вячеслав Кротов
83′
Каталин Карп
Азамат Засеев
84′
86′
Джемал Табидзе
Вячеслав Кротов
87′
90′
Тонни Триндаде де Вильена
Йоун Гудни Фьоулюсон
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в матче первого тура чемпионата России «Краснодар» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:0. «Ахмат» мог открыть счет на 10-й минуте, но полузащитник грозненцев Бернард Бериша не реализовал пенальти, не сумев переиграть с «точки» голкипера гостей Матвея Сафонова.
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