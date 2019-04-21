Чемпионат России. «Спартак» победил «Енисей», «Рубин» проиграл «Уралу»Sports.ru 19 апреля в 05:40

Чемпионат России 24-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Религия У православных начинается Страстная неделя У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.

Политика РФ и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах Схемы совместной практической деятельности на южных Курилах хотят найти Япония и Россия.

Политика Порошенко признал поражение на выборах Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».

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Экономика США утратили статус мирового гаранта сохранности золота Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.

Наука Ученые разработали приложение для контроля питания, которое не даст сорваться при диете Американские ученые презентовали новое приложение OnTrack, которое на основе анализа информации о ежедневных привычках человека предсказывает, когда он может сорваться во время диеты.

Происшествия Tesla направила группу специалистов в Китай в связи с воспламенением ее автомобиля Компании Tesla направила в Шанхай группу технических специалистов в связи с сообщениями о том, что один из ее автомобилей загорелся на стоянке в этом городе.

Политика Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».

Происшествия В США два человека погибли при крушении небольшого самолета Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.

Политика ЦИК Украины обнародовал данные о явке По результатам обработки протоколов 198 из 199 избирательных округов Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 20:00 во втором туре выборов президента страны явка избирателей составила 62,06 процента.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.

Музыка Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.

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Происшествия Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.

Политика Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы» Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».

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Политика Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.