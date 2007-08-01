Чемпионат России. «Спартак» победил «Енисей», «Рубин» проиграл «Уралу»Sports.ru 19 апреля в 05:40

Чемпионат России 24-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Наука Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.

Общество Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.

Политика Зеленский назвал задачу номер один после победы Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Политика Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.

Политика Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Авто Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.

Музыка Ромарио – новый герой «Zангалис & Карякин» Выпуск с Ромарио выйдет в понедельник, 22 апреля, в 18.00 (мск). Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин".

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Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

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