Футбол

Чемпионат России. «Спартак» победил «Енисей», «Рубин» проиграл «Уралу»Sports.ru 19 апреля в 05:40

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Чемпионат России 24-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит» выиграл у «Краснодара», «Спартак» обыграл «Енисей»

Бомбардир.ру19 апреля в 10:40

Чемпионат России. «Спартак» победил «Енисей», «Рубин» проиграл «Уралу»

Sports.ru19 апреля в 05:40
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