Футбол
Чемпионат России. «Ростов» выиграл у «Оренбурга», «Спартак» победил «Сочи»Sports.ru вчера в 02:35
В стартовом туре РПЛ «Спартак» с трудом выиграл у «Сочи» (1:0), в воскресенье ЦСКА встречается в гостях с «Крыльями Советов», «Зенит» экзаменует дома «Тамбов», а в понедельник «Локомотив» играет дома с «Рубином».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
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