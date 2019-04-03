Чемпионат России. «Оренбург» принимает «Крылья Советов»Sports.ru 03:22

В перенесенном матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Оренбургом».

Происшествия Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.

Политика Пекин опроверг присутствие китайских военных в Венесуэле Китай опроверг сообщения о прибытии в Венесуэлу своих военных советников.

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Кино Умер народный артист России Алексей Булдаков Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.

Авто Обновленный Volvo XC90 подорожал в России По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.

Экономика В России поблагодарили Запад за санкции Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

Экономика Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.

Политика Подкомиссия ООН одобрила заявку России на расширение шельфа в Арктике Подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России, заявил глава Роснедр Евгений Киселев на коллегии ведомства.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Украина запретила частные полеты в Россию Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Здоровье Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.

Футбол Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса» Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.

Авто Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.

Общество В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.

Политика Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Политика Суд отклонил апелляцию Караджича на приговор о пожизненном заключении Суд в Гааге отклонил апелляцию экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича, который пытался обжаловать вынесенный ему приговор о пожизненном заключении, говорится в сообщении Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

Здоровье Кузбасскую скорую помощь ожидает кардинальная реформация Как рассказали в пресс-службе областного департамента охраны здоровья населения, ЕДЦ планируется создать до конца 2021 года.

Происшествия В океане перевернулась лодка Федора Конюхова Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.