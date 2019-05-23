Футбол
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Рубин», «Локомотив» против «Уфы»Sports.ru 01:20
В заключительном, 30-м туре РПЛ все матчи пройдут в одно время. Претенденты на 2-е место – «Локомотив» и «Краснодар» – сыграют домашние матчи с «Уфой» и «Рубином» соответственно.
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