Чемпионат России. «Краснодар» примет «Рубин», «Локомотив» против «Уфы»Sports.ru 01:20

В заключительном, 30-м туре РПЛ все матчи пройдут в одно время. Претенденты на 2-е место – «Локомотив» и «Краснодар» – сыграют домашние матчи с «Уфой» и «Рубином» соответственно.

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Политика Новый глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Украина потеряла Крым Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года, заявил новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, 24 мая сообщает УНИАН.

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

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Происшествия Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей 36-летняя женщина погибла, спасая своих детей в автомобиле на трассе Барнаул - Рубцовск в пятницу, сообщает телеканал «Звезда».

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