Футбол

Чемпионат России. «Динамо» победило «Урал»Sports.ru 02:13

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
3-й тур РПЛ стартовал матчем «Динамо» – «Урал» (2:0). В субботу «Спартак» играет на выезде с «Тамбовом», «Краснодар» принимает «Сочи».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» — «Урал». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир

Sport24.ru12:00

Чемпионат России. «Динамо» победило «Урал»

Sports.ru02:13

Владимир Быстров: «Не думаю, что „Динамо“ легко победит „Урал“»

Sportbox.RU07:04

Александр Бубнов: У «Динамо» будет запредельное желание реабилитироваться перед болельщиками

Советский спорт06:43

Владимир Быстров: «Не думаю, что „Динамо“ легко победит „Урал“»

Матч ТВ07:04

«Динамо» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся 26 июля в 20:00

Чемпионат10:00

Болельщики «Динамо» оскорбили «Зенит»

Спорт-Экспресс13:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
Политика

Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Арестован убийца ЛГБТ-активистки

Обновлено в 09:58
Происшествия

Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку

Обновлено в 14:30
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Интернет

WhatsApp откажется от привязки к смартфону

Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено в 14:11
Спорт

Этап «Тур де Франс» приостановлен из-за града и опасности оползня

Девятнадцатый этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" приостановлен из-за града и опасности оползня.
Обновлено в 11:22
Футбол

Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Футбол

Парфёнов: «Уралу» не хватило души в первом тайме матча с «Динамо»

Обновлено в 15:14
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге

Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам.
Обновлено в 15:20
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика

Мэр Киева Кличко опять не смог выговорить слово в прямом эфире

Обновлено в 03:45
Политика

Волкер посетил КПП на линии соприкосновения в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 26 июля посетил пункт пропуска в районе Станицы Луганской на линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 15:16
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Обновлено в 13:09
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:02
Экономика

Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта

В течение дня рост котировок достигал 10% на фоне позитивной финансовой отчетности компании за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 15:02
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Спорт

Россия получила приглашение на Олимпиаду — 2020 в Токио

Олимпийскому комитету России (ОКР) направили официальное приглашение на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:35
Автоспорт

Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Политика

Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконные полеты дронов

Президент России подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:07
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира

Обновлено в 14:39
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Экономика

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%

Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Общество

Мусульмане Екатеринбурга требуют новую мечеть в центре

Обновлено в 12:45
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Зарегистрированный кандидат сообщил, что к нему по месту прописки пришли полицейские

Зарегистрированный кандидат сообщил, что к нему по месту прописки пришли полицейские Силовики пришли домой по адресу прописки к зарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Клочкову.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за твит

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
ещё по теме
Главное