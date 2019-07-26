Футбол
Чемпионат России. «Динамо» победило «Урал»Sports.ru 02:13
Артур Юсупов
|16′
Кирилл Панченко
|31′
Шарль Каборе
|39′
|46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
|56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
|59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
|70′
|70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
|79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
|81′
|84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
5
Тетте
7
Кардозу
77
Каборе
2
Морозов
11
Шиманьский
8
Панченко
99
Шейдаев
31
Годзюр
15
Кулаков
88
Погребняк
8
Емельянов
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
17
Димитров
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
3-й тур РПЛ стартовал матчем «Динамо» – «Урал» (2:0). В субботу «Спартак» играет на выезде с «Тамбовом», «Краснодар» принимает «Сочи».
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