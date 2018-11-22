Футбол

«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»
Sports.ru
07:24

Нападающий Луис Адриано может в ближайшее время покинуть «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», основными претендентами на 31-летнего бразильца являются «Айнтрахт» и «Нант».
Sports.ru07:24
с чего всё началось

«Айнтрахт» и «Нант» рассматривают возможность приобретения у «Спартака» Адриано

По информации «Чемпионата», возможность приобретения нападающего «Спартака» Луиса Адриано изучают «Айнтрахт» и «Нант». В настоящее время это два наиболее реальных варианта продолжения карьеры для бразильского футболиста.
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Селюк: «„Нант“ хочет купить у „Спартака“ Адриано? Это утопия»

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СМИ: Адриано может продолжить карьеру во Франции или Германии

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«Айнтрахт» и «Нант» рассматривают возможность приобретения у «Спартака» Адриано

Чемпионат06:37

«Чемпионат»: «Айнтрахт» и «Нант» интересуются Луисом Адриано

Бомбардир.ру09:31

«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»

Sports.ru07:24
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Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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