Футбол

«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»
Sports.ru
07:24

Нападающий Луис Адриано может в ближайшее время покинуть «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», основными претендентами на 31-летнего бразильца являются «Айнтрахт» и «Нант».
Sports.ru07:24

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Червиченко: «Расставание с Адриано логично. Он не играет на свою зарплату»

Sport24.ru07:28

Кто первым покинет «Спартак»?

Чемпионат13:26

СМИ: Адриано может продолжить карьеру во Франции или Германии

Матч ТВ07:09

СМИ: «Спартак» хочет продать Адриано в зимнее трансферное окно

Советский спорт05:21

«Спартак» планирует продать одного из легионеров в зимнее трансферное окно

Газета.Ru04:59

СМИ: «Спартак» зимой может расстаться с Адриано

Sportbox.RU04:39

«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»

Sports.ru07:24
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол

Мане подписал новый контракт с «Ливерпулем»

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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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