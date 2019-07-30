Футбол

«Чемпионат»: «Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 15 млн евро за ЧаловаСпорт БИЗНЕС Online 08:45

«Кристал Пэлас» планирует трансфер Фёдора Чалова. Как сообщает «Чемпионат», клуб АПЛ предложил ЦСКА за 21-летнего российского нападающего 15 млн евро.
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«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА за Чалова € 15 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.
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