Футбол
Sports.ruЧемпионат Италии. «Интер» забил 4 гола «Лечче»
Марцело Брозович
|21′
Стефано Сенси
|24′
|38′
Якопо Петриччоне
Лаутаро Хавьер Мартинес
|40′
|52′
Джанлука Лападула
Ромелу Лукаку
|60′
|61′
Андреа ла Мантия
Диего Фариас
|61′
Якопо Петриччоне
Марко Манкозу
Матиас Весино
Николо Барелла
|66′
|72′
Андреа Рисполи
Ромарио Бензар
Стефано Сенси
Роберто Гальярдини
|73′
|76′
Диего Фариас
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
|78′
Антонио Кандрева
|84′
|59%
|Владение мячом
|41%
|90%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|5
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
13
Раноккия
37
Шкриньяр
87
Кандрева
23
Барелла
77
Брозович
5
Гальярдини
18
Асамоа
9
Лукаку
16
Политано
21
Габриэл
6
Бензар
5
Лучиони
13
Россеттини
27
Кальдерони
8
Манкозу
77
Тачсидис
37
Маер
10
Фалько
9
Лападула
17
Фариас
Лечче
Расстановка 4‑3‑3
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