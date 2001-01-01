Футбол
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Удинезе», «Кьево» – СПАЛSports.ru вчера в 11:20
В 35-м туре серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (1:1), «Наполи» играет с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса
В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
В страшной аварии на Кубани, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 04:11
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах
Обновлено в 02:54
Политика
Омичей призвали на любых выборах голосовать против пенсионной реформы
Напомним, в Омске в 2019 году, в единый день голосования, 8 сентября пройдут довыборы в Городской совет и Законодательное собрание области.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой
Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
OnePlus окунула новый флагман в ведро с водой, но не дала гарантий на влагозащиту
OnePlus на даёт гарантий защиты. Чаще всего смартфоны защищают от воды по стандарту, соответствующему степени IP67 или IP68.
Обновлено в 04:18
Игры
Вышли системные требования для Rage 2
Bethesda опубликовала системные требования для Rage 2. Минимальные требования: процессор Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 3 1300X, 8 гигабайт оперативной памяти, 50 гигабайт свободного места на жестком диске и видеокарта Nvidia GTX 780 3 Гб или AMD R9 280 3 Гб.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов
Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram.
Обновлено в 03:45
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Страдающему ДЦП 4-летнему Дане нужны деньги на реабилитацию
Еще 3 месяца назад, в самом начале реабилитации, Даня совсем не мог сидеть и в свои 4 года даже не ползал.
Обновлено в 02:45
Происшествия
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
В Зейском районе Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
"С 4 мая на территории Зейского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:35
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Авто
Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль
Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году
Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Источник сообщил о нападении в Ливии на военный лагерь Хафтара
Военный лагерь генерального командования ливийских национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в районе Сабха в центральной части Ливии подвергся вооруженному нападению, сообщил РИА Новости местный источник в городе Сабха.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено вчера в 07:00
Игры
Microsoft выпустит пурпуровую версию игровой консоли Xbox One S
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA
Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
Обновлено в 04:20
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36