Футбол

Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетик»Sports.ru 19 апреля в 07:35

Чемпионат Испании 33-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Яго Эррерин: «Бензема - лучший игрок „Реала“»

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Реал - Атлетик: где смотреть матч

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«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

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«Реал» — «Атлетик». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru08:59

21 апреля. 17:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Атлетик»

Еженедельник Футболвчера в 18:20

«Реал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 33 тура чемпионата Испании 21 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:08

Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетик»

Sports.ru19 апреля в 07:35
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика

Появились новые данные о результатах выборов на Украине

Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
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Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

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В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне

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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
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Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол

Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве (начало — в 19:00 мск).
Обновлено в 10:53
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AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%

Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Экономика

«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту

Еще некоторое время криптовалюта будет колебаться в пределах от $3000 до $6500, после чего монета сильно вырастет в цене, сообщает издание Bitcoinmagazine, ссылаясь на новое исследование специалистов Adamant Capital.
Обновлено 19 апреля в 07:28
Происшествия

В Каргопольском районе на озере утонули четыре рыбака

Накануне, в субботу, примерно в 10:00, инспекторы ГИМС во время патрулирования нашли рыбацкие вещи, которые плавали в полынье на озере, а также ведущую к ней колею от мотобуксировщика.
Обновлено в 04:52
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Обновлено в 04:10
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На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Обновлено вчера в 20:50
Общество

На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят

Самое интересно, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Энергетика

Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»

Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" на экспорт в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством нефти, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

Обновлено в 06:53
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Единоборства

Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
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Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен

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Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 07:02
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США заручились поддержкой Японии для борьбы с ядерной программой КНДР

Телефонную консультацию с представителем МИД Японии Кэндзи Канасуги по вопросам прекращения ракетно-ядерной программы Пхеньяна провел спецпредставитель США Стивен Биген, 21 апреля сообщает телеканал NHK.
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Звезды поздравили своих подписчиков с Вербным Воскресеньем

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Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Обновлено вчера в 22:28
Футбол

Самедов рассказал, какой футбол ставит Кононов в «Спартаке»

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" заявил, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов хочет, чтобы красно-белые играли в комбинационный футбол.
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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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