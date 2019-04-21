Футбол
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетик»Sports.ru 19 апреля в 07:35
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика
Появились новые данные о результатах выборов на Украине
Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
Обновлено в 10:44
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве (начало — в 19:00 мск).
Обновлено в 10:53
Гаджеты
AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Экономика
«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту
Еще некоторое время криптовалюта будет колебаться в пределах от $3000 до $6500, после чего монета сильно вырастет в цене, сообщает издание Bitcoinmagazine, ссылаясь на новое исследование специалистов Adamant Capital.
Обновлено 19 апреля в 07:28
Происшествия
В Каргопольском районе на озере утонули четыре рыбака
Накануне, в субботу, примерно в 10:00, инспекторы ГИМС во время патрулирования нашли рыбацкие вещи, которые плавали в полынье на озере, а также ведущую к ней колею от мотобуксировщика.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море
Обновлено вчера в 20:50
Общество
На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят
Самое интересно, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Энергетика
Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" на экспорт в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством нефти, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Единоборства
Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
США заручились поддержкой Японии для борьбы с ядерной программой КНДР
Телефонную консультацию с представителем МИД Японии Кэндзи Канасуги по вопросам прекращения ракетно-ядерной программы Пхеньяна провел спецпредставитель США Стивен Биген, 21 апреля сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Звезды поздравили своих подписчиков с Вербным Воскресеньем
Обновлено в 11:00
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
Самедов рассказал, какой футбол ставит Кононов в «Спартаке»
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" заявил, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов хочет, чтобы красно-белые играли в комбинационный футбол.
Обновлено в 09:53
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33