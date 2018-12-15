Футбол
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
Адам Зреляк
|53′
|58′
Даниэль Гинчек
Ондржей Петрак
|67′
Матеус Перейра
Микаэль Исхак
|71′
|79′
Юнус Малли
Йосип Брекало
Симон Райн
Себастьян Керк
|83′
|85′
Феликс Удуохай
|87′
Ваут Вегорст
Ренато Штеффен
Федерико Паласиос-Мартинес
Патрик Эррас
|88′
|90′+3′
Йосип Брекало
|47%
|Владение мячом
|53%
|74%
|Процент точных передач
|79%
|9
|Удары в сторону ворот
|4
|–
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|17
|13
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Нюрнберг
Расстановка 4‑5‑1
1
Бредлов
8
Бауэр
33
Магрейттер
28
Мюль
23
Ляйбольд
24
Мисидьян
31
Петрак
9
Исхак
10
Керк
29
Эррас
11
Зреляк
1
Кастельс
2
Виллиам
31
Кнохе
25
Брукс
17
Удуохай
13
Герхардт
23
Гилавоги
7
Брекало
27
Арнольд
8
Штеффен
33
Гинчек
Вольфсбург
Расстановка 4‑3‑1‑2
В 15-м туре бундеслиги «Бавария» встретится с «Ганновером», а дортмундская «Боруссия» примет «Вердер». Чемпионат Германии 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru01:42
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«Ганновер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 15 декабря 2018 года
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