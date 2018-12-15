В 15-м туре бундеслиги «Бавария» встретится с «Ганновером», а дортмундская «Боруссия» примет «Вердер». Чемпионат Германии 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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