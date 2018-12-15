Футбол

Чемпионат Германии. «Нюрнберг» играет с «Вольфсбургом»
Sports.ru
01:42

Нюрнберг — Вольфсбург
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
Адам Зреляк
53′
58′
Даниэль Гинчек
Ондржей Петрак
67′
Матеус Перейра
Микаэль Исхак
71′
79′
Юнус Малли
Йосип Брекало
Симон Райн
Себастьян Керк
83′
85′
Феликс Удуохай
87′
Ваут Вегорст
Ренато Штеффен
Федерико Паласиос-Мартинес
Патрик Эррас
88′
90′+3′
Йосип Брекало
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Sport.ru05:14

Чемпионат Германии. «Нюрнберг» играет с «Вольфсбургом»

Sports.ru01:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
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