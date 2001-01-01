Футбол
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Гертой»Sports.ru 04:42
Чемпионат Германии
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Немецкая Бундеслига стартовала в пятницу с матча "Бавария" – "Герта" (2:2). "Боруссия" Дортмунд встретится с "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" в гостях сыграет с новичком – "Унионом". Чемпионат Германии 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
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