Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Штутгарта», «Боруссия» Д сыграет с «Майнцем»Sports.ru вчера в 03:05

В 29-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» играет в субботу с «Майнцем», а «Бавария» встречается в воскресенье с «Фортуной». Чемпионат Германии 29-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Штутгарта», «Боруссия» Д сыграет с «Майнцем»

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Экономика Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Общество Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.

Хоккей Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Культура Получивший право въезжать на Украину актер из «Сватов» посетил Крым Российский актер Федор Добронравов, которому ранее отменили запрет на посещение Украины, выступил в керченском дворце культуры "Корабел", сообщает УНИАН.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего Власти китайского туристического города Санья на острове Хайнань присвоили россиянину Юрию Пасканному звание "лучшего туриста" за спасение жизни утопающего китайца, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя турфирмы.

Авто СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Общество Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.

Происшествия Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.

Автоспорт Александер Элбон не примет участие в квалификации Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.

Спорт Загитова сфотографировалась с Ургантом Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .

Происшествия Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.

Футбол Капелло назвал уход Роналду главной проблемой «Реала» Бывший тренер российской сборной Фабио Капелло прокомментировал трудности мадридского "Реала" в текущем сезоне, передает "Советский спорт".

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Хоккей Никиту Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ НХЛ рассмотрит этот эпизод завтра, 14 апреля. Хоккеисту грозит дисквалификация на несколько игр.

Спорт Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Политика МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.

Общество Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.

Политика Глава Военного совета Судана ушел в отставку По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.

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