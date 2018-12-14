Футбол
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Байер», «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц»
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Байер», «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц»Sports.ru14 декабря в 01:42
Йетро Виллемс
|4′
Данни да Кошта
|28′
Обит Эван Ндика
|30′
Себастьен Алле
|32′
Филип Костич
|57′
|63′
Чарлес Арангис
Лукас Аларио
|63′
Митчелл Вайзер
Леон Бэйли
|65′
Карим Бельараби
Карлос Сальседо
|80′
Анте Ребич
Лука Йович
|81′
|84′
Карим Бельараби
Йетро Виллемс
Джонатан де Гузман
|84′
|85′
Юлиан Брандт
Паулиньо
Желсон Фернандес
|86′
|86′
Лукас Аларио
Мият Гачинович
|89′
Мият Гачинович
Марк Штендера
|90′+2′
|47%
|Владение мячом
|53%
|74%
|Процент точных передач
|74%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|5
|10
|Угловые
|7
|25
|Отборы
|18
|10
|Фолы
|9
|6
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
31
Трапп
13
Сальседо
3
Фалетт
2
Ндика
24
да Кошта
5
Фернандес
21
Штендера
6
де Гузман
10
Костич
9
Аллер
8
Йович
1
Градецки
9
Бэйли
4
Та
6
Драгович
16
Едвай
38
Бельараби
13
Аларио
29
Хавертц
21
Кор
7
Паулиньо
31
Фолланд
Байер
Расстановка 4‑5‑1
Чемпионат Германии 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru14 декабря в 01:42
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Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Байер», «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц»
Sports.ru14 декабря в 01:42
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