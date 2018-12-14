Футбол

Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Байер», «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц»
Sports.ru
14 декабря в 01:42

Айнтрахт — Байер
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Йетро Виллемс
4′
Данни да Кошта
28′
Обит Эван Ндика
30′
Себастьен Алле
32′
Филип Костич
57′
63′
Чарлес Арангис
Лукас Аларио
63′
Митчелл Вайзер
Леон Бэйли
65′
Карим Бельараби
Карлос Сальседо
80′
Анте Ребич
Лука Йович
81′
84′
Карим Бельараби
Йетро Виллемс
Джонатан де Гузман
84′
85′
Юлиан Брандт
Паулиньо
Желсон Фернандес
86′
86′
Лукас Аларио
Мият Гачинович
89′
Мият Гачинович
Марк Штендера
90′+2′
Чемпионат Германии 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru14 декабря в 01:42

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Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Байер», «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц»

Sports.ru14 декабря в 01:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
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