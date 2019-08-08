Футбол
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина примет «Лион»Sports.ru 08:11
Сегодня стартует 1-й тур французской Лиги 1. В пятницу «Монако» сыграет с «Лионом». Российский полузащитник Александр Головин пропустит матч из-за дисквалификации. В субботу «Марсель» примет «Реймс».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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