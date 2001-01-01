Футбол
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях уступил «Нанту»Sports.ru 03:53
В 32-м туре французской лиги 1 «Лион» в гостях проиграл «Нанту» (1:2), «Монако» играет с «Реймсом», а «ПСЖ» встречается с «Лиллем». Чемпионат Франции 32-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством
Обновлено в 09:02
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Культура
На площади Ленина Якутска презентуют статуэтку якутского Джона Сноу
На площади Ленина состоится концерт, выставка, а также презентация фанатского ролика и статуэтки серебряного Джона Сноу, изготовленного для создателей «Игры престолов», сообщает ЯСИА.
Обновлено в 07:20
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Происшествия
Эвакуированных во время КТО в Тюмени не пустили по домам
Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО) останутся в пункте временного размещения до утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
В Казань прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом»
На железнодорожный вокзал «Казань-1» прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом».
Обновлено в 03:07
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились российских ритейлеров.
Обновлено в 18:01
Общество
Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено в 20:38
Авто
В Сети появилось первое изображение нового поколения Skoda Octavia
Появилось рендерное изображение нового поколения Skoda Octavia.
Обновлено в 08:25
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено в 23:11
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество
По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру
Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.
Обновлено в 19:53
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 19:58
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено в 07:13