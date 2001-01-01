Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Бордо», «Марсель» против «Лиона»Sports.ru 10 мая в 12:40

Чемпионат Франции 36-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Бордо», «Марсель» против «Лиона»

Общество Сицилийский городок предлагает дома за один евро Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.

Политика Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными США Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными.

Происшествия Самолет из Антальи экстренно сел в Краснодаре из-за самочувствия пассажира Самолет Airbus A321, летевший из турецкого города Антальи в Уфу, экстренно приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.

Происшествия В Крыму на затонувшем корабле нашли картину Айвазовского Пароход "Генерал Коцебу" затонул более сотни лет назад у берегов Крыма.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Футбол Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля» Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед последней игрой с "Брайтоном" запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".

Шоу-бизнес Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Кино Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов» Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова упала во время приседаний Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.

Футбол ЦСКА на игре с «Зенитом» поддержат около четырех тысяч болельщиков Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на выездном матче 28-го тура РПЛ против "Зенита" ожидается около четырех тысяч болельщиков "армейцев".

Происшествия Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.

Общество Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.

Политика В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.

Общество Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.

Хоккей Россия — Австрия 0:0 (1-й период) Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.