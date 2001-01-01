Футбол
Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Бордо», «Марсель» против «Лиона»Sports.ru 10 мая в 12:40
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Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Политика
Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными США
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Самолет из Антальи экстренно сел в Краснодаре из-за самочувствия пассажира
Самолет Airbus A321, летевший из турецкого города Антальи в Уфу, экстренно приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.
Обновлено в 05:57
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Крыму на затонувшем корабле нашли картину Айвазовского
Пароход "Генерал Коцебу" затонул более сотни лет назад у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед последней игрой с "Брайтоном" запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей
Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Кино
Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Общество
В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Малайзии пропало пассажирское судно
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Футбол
ЦСКА на игре с «Зенитом» поддержат около четырех тысяч болельщиков
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на выездном матче 28-го тура РПЛ против "Зенита" ожидается около четырех тысяч болельщиков "армейцев".
Обновлено в 05:25
Происшествия
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге
Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве
В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Хоккей
Россия — Австрия 0:0 (1-й период)
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра
В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52