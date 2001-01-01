Футбол

Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Бордо», «Марсель» против «Лиона»Sports.ru 10 мая в 12:40

Чемпионат Франции 36-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Бордо», «Марсель» против «Лиона»

Sports.ru10 мая в 12:40
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