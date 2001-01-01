На чемпионате Европы по футболу среди молодежных команд (до 21 года) наступило время финала: Испания сыграет с Германией и попробует отомстить за поражение 2017 года. Вообще надо отметить, что последние 10 лет именно эти сборные доминируют в Европе - по 2 раза становились чемпионами.

Испания - Германия: где и когда смотреть финал ЧЕ по футболу (до 21)

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