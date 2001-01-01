Футбол

Испания - Германия: где и когда смотреть финал ЧЕ по футболу (до 21)Prognozist вчера в 03:33

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На чемпионате Европы по футболу среди молодежных команд (до 21 года) наступило время финала: Испания сыграет с Германией и попробует отомстить за поражение 2017 года. Вообще надо отметить, что последние 10 лет именно эти сборные доминируют в Европе - по 2 раза становились чемпионами.
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Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019 (U-21). Финал. Испания - Германия

Матч ТВвчера в 14:30

Испания - Германия: где и когда смотреть финал ЧЕ по футболу (до 21)

Prognozistвчера в 03:33
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