Футбол
Испания - Германия: где и когда смотреть финал ЧЕ по футболу (до 21)Prognozist вчера в 03:33
На чемпионате Европы по футболу среди молодежных команд (до 21 года) наступило время финала: Испания сыграет с Германией и попробует отомстить за поражение 2017 года. Вообще надо отметить, что последние 10 лет именно эти сборные доминируют в Европе - по 2 раза становились чемпионами.
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