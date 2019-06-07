Украина - Сербия: когда трансляция отборочного матча Евро-2020Prognozist вчера в 03:11

Украина в рамках отборочного турнира к Евро-2020 примет во Львове Сербию - матч принципиальный: обе сборные на выезде отняли очки у Португалии, группа маленькая из 5-ти команд, поэтому в случае победы хозяева значительно улучшат положение в таблице.

Происшествия МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.

Общество В Петербурге появится новый центр лучевой терапии Документ предполагает строительство центра дистанционной лучевой терапии в Красносельском районе города.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.

Происшествия Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Политика Познер отреагировал на задержание журналиста «Медузы» Телеведущий Владимир Познер прокомментировал «Ридусу» сообщение о задержании в Москве специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков.

Происшествия Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.

Армия и оружие Пушилин указал на рост обстрелов в Донбассе при Зеленском Число обстрелов в Донбассе увеличилось с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Политика Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Политика Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия УАЗ упал в обрыв в горах Дагестана Один человек погиб и еще четверо получили травмы при падении автомобиля УАЗ в 50-метровый обрыв в горах Дагестана.

Экономика Силуанов обозначил позицию Москвы по возможным компенсациям Минску Остальных вопросов в финансовых отношениях двух государств касается то же самое, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Музыка Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.

Политика Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.