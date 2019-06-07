Футбол

Украина - Сербия: когда трансляция отборочного матча Евро-2020Prognozist вчера в 03:11

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
Украина в рамках отборочного турнира к Евро-2020 примет во Львове Сербию - матч принципиальный: обе сборные на выезде отняли очки у Португалии, группа маленькая из 5-ти команд, поэтому в случае победы хозяева значительно улучшат положение в таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футбол, Евро-2020, квалификация, Украина - Сербия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 13:59

Украина – Сербия. Прогноз на матч от букмекеров: «Скорее всего, низовая ничья…»

Букмекеры.рфвчера в 11:03

Украина — Сербия: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 12:30

Букмекеры: Украина — фаворит в матче с Сербией

Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:09

Украина - Сербия: когда трансляция отборочного матча Евро-2020

Prognozistвчера в 03:11

Футбол. Украина — Сербия. Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция

Sport24.ruвчера в 14:59

Украина - Сербия: где смотреть матч

Евро-футбол.ру06 июня в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:05, Ашберн
Происшествия

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

В Петербурге появится новый центр лучевой терапии

Документ предполагает строительство центра дистанционной лучевой терапии в Красносельском районе города.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония

Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Происшествия

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора.
Обновлено в 04:39
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Политика

Познер отреагировал на задержание журналиста «Медузы»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал «Ридусу» сообщение о задержании в Москве специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Пушилин указал на рост обстрелов в Донбассе при Зеленском

Число обстрелов в Донбассе увеличилось с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Политика

Андрей Назаров освобожден от должности прокурора Башкирии

Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:52
Политика

Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.
Обновлено в 03:34
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Происшествия

УАЗ упал в обрыв в горах Дагестана

Один человек погиб и еще четверо получили травмы при падении автомобиля УАЗ в 50-метровый обрыв в горах Дагестана.
Обновлено в 01:33
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Экономика

Силуанов обозначил позицию Москвы по возможным компенсациям Минску

Остальных вопросов в финансовых отношениях двух государств касается то же самое, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 04:52
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Музыка

Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Баскетбол

«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт» в финале НБА

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105).
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сербия
Государство
Государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное