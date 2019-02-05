Футбол
«Чемпионат»: «Енисей» может подписать экс-полузащитника «Мольде» СарраБомбардир.ру 09:14
«Енисей» может пополниться бывшим полузащитником «Мольде» Бабакаром Сарром, сообщает «Чемпионат». Как утверждает источник, красноярский клуб уже договорился с 27-летним футболистом.
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