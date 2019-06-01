Футбол

«Чемпионат»: Базелюк перейдет в «Мордовию»Бомбардир.ру 11:19

По информации «Чемпионата», нападающий Константин Базелюк присоединится к «Мордовии». Россиянин подпишет с клубом из Саранска контракт на правах свободного агента. В этом месяце 26-летний футболист покинул ЦСКА.
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Базелюк может перейти в «Мордовию»

Sports.ru16:22

Базелюк станет игроком «Мордовии»

Чемпионат10:37

Директор «Мордовии»: «По Базелюку информация будет через день-другой»

Спорт-Экспресс13:43

Директор «Мордовии»: «Базелюк уже тренируется с нами, Киреев не стал продлевать контракт»

Матч ТВ12:02

Директор «Мордовии»: «Базелюк уже тренируется с нами, Киреев не стал продлевать контракт»

Sportbox.RU12:02

Базелюк подпишет контракт с «Мордовией»

Soccer.ru10:49

СМИ: Базелюк близок к переходу в «Мордовию»

Советский спорт12:24
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
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РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов

Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

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Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
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Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Футбол

«Дижон» подписал 12-летнего Месси

«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба.
Обновлено в 15:27
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика

Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона

Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:32
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество

Поклоннице Мэрайи Кэри по ошибке подарили торт с портретом Марии Кюри

В комментариях некоторые пользователи в шутку высказали опасение, что торт радиоактивен, передаёт телеканал «Мир 24».
Обновлено в 16:56
Кино

Фестиваль турецкого кино стартовал в Северной столице

Неделя турецких фильмов проходит впервые.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полетов

Командир и второй пилот самолета Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", который потерпел крушение в аэропорту "Шереметьево", временно отстранены от полетов.
Обновлено в 11:19
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».
Обновлено в 16:42
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки

Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы.
Обновлено в 10:21
Политика

Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено в 17:37
Кино

Появился полноценный трейлер супергеройского сериала «Пацаны»

Вышел ещё один трейлер брутального сериала «Пацаны» о беспринципных супергероях.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино

Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.
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Музыка

В Москве открывается ХVI Международный конкурс имени Чайковского

В Большом зале Московской консерватории открывается ХVІ Международный конкурс имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 03:10
Единоборства

UFC — о поединке Нурмагомедова с Порье: «Работа только началась»

Обновлено в 15:06
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

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Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Технологии

CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли

Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
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