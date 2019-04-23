Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу над «Брайтоном»Евро-футбол.ру 16:54
В перенесённом матче Премьер-лиги "Тоттенхэм" обыграл "Брайтон". Борющаяся за выживание команда Криса Хьютона упиралась почти 88 минут. Лишь после этого "шпорам" удалось сломить противника благодаря голу Кристиана Эриксена - датчанин классно пробил из-за штрафной площади.
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