Футбол
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту»Sports.ru вчера в 03:35
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
В 37-м туре премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» (0:1), «Ливерпуль» проводит выездной матч с «Ньюкаслом».
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