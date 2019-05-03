Футбол

Чемпионат Англии. «Ньюкасл» против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту»Sports.ru вчера в 03:35

Ньюкасл Юнайтед — Ливерпуль
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
13′
Вирджил ван Дейк
Кристиан Атсу
20′
28′
Мохамед Салах
Фабиан Шер
45′+2′
Саломон Рондон
54′
66′
Джорджиньо Вейналдум
Джердан Шакири
73′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
83′
Деян Ловрен
Джеймс Милнер
86′
Дивок Ориги
Фабиан Шер
Йосинори Муто
90′+1′
90′+2′
Джеймс Милнер
В 37-м туре премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» (0:1), «Ливерпуль» проводит выездной матч с «Ньюкаслом».
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