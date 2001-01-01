Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Вулверхэмптон»
Sports.ru
06:25

Арсенал — Бернли
завтра
в 07:30
Чемпионат Англии
Стадион «Эмирейтс»
В 18-м туре АПЛ в пятницу «Ливерпуль» на выезде победил «Вулверхэмптон» (2:0). В субботу «Арсенал» примет «Бернли», «Челси» сыграет с «Лестером», «Манчестер Сити» встретится с «Кристал Пэлас», а «МЮ» проведет первый матч после отставки Жозе Моуринью против «Кардиффа».
Sports.ru06:25

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Онлайн матча 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»

Газета.Ru13:00

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Вулверхэмптон»

Sports.ru06:25
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
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