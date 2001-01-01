Футбол
Чемпионат Англии. Лестер - АрсеналМатч ТВ 06:50
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
Мэр города: генеральная уборка в Москве продолжается
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжается генеральная уборка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 09:03
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Происшествия
Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге
Обновлено в 09:23
Политика
Путина призвали снизить «градус напряжённости» с Зеленским
Президент России Владимир Путин готовит неблагоприятный фон для первого диалога с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:32
Экономика
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Политика
ЕС осудил решение США выйти из договора о торговле оружием
«Решение США отозвать свою подпись не будет способствовать продолжающимся усилиям по обеспечению прозрачности в международной торговле оружием, предотвращению незаконного оборота и борьбе с утечкой вооружений», - говорится в заявлении ЕС, которое опубликовано на официальном сайте.
Обновлено вчера в 15:42
Единоборства
Херманссон победил «Жакаре» Соузу на турнире UFC on ESPN 3
В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих
Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих Телеведущую едва не распяли за снимок, на котором она позирует на фоне храма.
Обновлено в 07:49
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
Обновлено в 08:30
Политика
НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским
С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Культура
Шеннен Доэрти возвращается в «Беверли-Хиллз 90210»
Обновлено в 02:29
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика
Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»
Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» на домашнем поле
Обновлено в 07:30
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Спорт
Российские гимнастки взяли золото на этапе Кубка мира в Баку
Обновлено в 09:01
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50