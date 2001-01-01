Футбол

Чемпионат Англии. Лестер - АрсеналМатч ТВ 06:50

Прямая трансляция матча - 28 апреля.
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Чемпионат Англии. Лестер - Арсенал

Матч ТВ06:50
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Телеканал
Телеканал, входящий в семейство спортивных каналов субхолдинга «Матч». Первый на территории СНГ телеканал, целиком и полностью посвящённый футболу. Впервые вышел в эфир 15 февраля 1999 года под названием «НТВ-Плюс Футбол». По мере увеличения числа футбольных телеканалов, 1 октября 2014 года получил название «НТВ-Плюс Футбол 1». В рамках ребрендинга Дирекции спортивных каналов «НТВ-Плюс» 25 января 2016 года получил своё новое имя - «Матч! Футбол 1».
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