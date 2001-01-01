Футбол

Чемпионат Англии. «Челси» не смог обыграть «Лестер», «Шеффилд Юнайтед» победил «Кристал Пэлас»Sports.ru вчера в 02:20

Челси — Лестер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Мэйсон Маунт
7′
Жоржиньо
37′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
62′
67′
Онийнье Ндиди
Жоржиньо
Матео Ковачич
71′
Кристиан Пулишич
Виллиан
71′
73′
Хамза Чоудури
Деннис Прат
80′
Айосе Перес
Марк Олбрайтон
1 фото
Чемпионат Англии 2-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Коммерсантъ18:14

Чемпионат Англии. «Челси» не смог обыграть «Лестер», «Шеффилд Юнайтед» победил «Кристал Пэлас»

Sports.ruвчера в 02:20
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