Футбол
Чемпионат Англии. «Челси» играет с «Лестером», «Шеффилд Юнайтед» победил «Кристал Пэлас»Sports.ru вчера в 02:20
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Чемпионат Англии. «Челси» играет с «Лестером», «Шеффилд Юнайтед» победил «Кристал Пэлас»
Sports.ruвчера в 02:20
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Авто
Новый Volkswagen Tayron поставил рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июле этого года установил абсолютный рекорд по объемам реализации и впервые стал самым популярным SUV бренда.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛ
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321
В Подмосковье началась эвакуация самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 08:37
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
Мазутное озеро горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 07:09
Авто
В логотипе BMW не оказалось никаких пропеллеров
Обновлено в 10:00
Происшествия
Девушка спровоцировала ДТП в пробке на КАД
По словам свидетелей случившегося, девушка за рулем иномарки въехала в другой легковой автомобиль, который двигался впереди, около половины седьмого часа вечера.
Обновлено 16 августа в 18:27
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку
16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Авто
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE
1200-сильный суперкар Draco GTE получит керамические тормоза Brembo, подвеску Öhlins и шасси Fisker Karma.
Обновлено в 01:33
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Движение транспорта в Хельсинки ограничат на время визита Путина
Движение транспорта в столице Финляндии ограничат в среду на время визита президента России Владимира Путина, об этом сообщил главный комиссар городского полицейского управления Хельсинки Хейкки Порола.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей
Знарок: я сам удивлён, что «Спартак» выиграл все матчи в межсезонье
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с «Динамо» (2:0) рассказал о состоянии команды.
Обновлено в 11:33
Транспорт
В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс
Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".
Обновлено в 05:45
Политика
Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга
ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Рассуждения в пользу «Скифа». Что могло взорваться в Неноксе: обзор версий
Уже через двое суток после резонансной аварии наша пресса изложила все основные версии трагедии: взрыв при испытаниях ядерной глобальной торпеды "Посейдон", гиперзвуковой ПКР "Циркон", крылатой ракеты с ядерным источником энергии на борту "Буревестник", жидкостной стратегической ракеты для ПЛАРБ, ракеты донного базирования "Скиф".
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено 16 августа в 22:34
Происшествия
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.
Обновлено в 11:58