Футбол

Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «МЮ» против «Ман Сити»Sports.ru вчера в 04:45

«Тоттенхэм» победил «Брайтон» (1:0), «Вулверхэмптон» принимает «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» встречается с «Манчестер Сити».
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Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «МЮ» против «Ман Сити»

Sports.ruвчера в 04:45
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По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
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Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

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Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Космический ад «Союза»: как и почему погиб космонавт Владимир Комаров

Обновлено вчера в 17:32
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Dell представила обновленные ноутбуки G5 и G7

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Экономика

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Обновлено вчера в 14:23
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За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
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Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
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Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

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Обновлено вчера в 21:59
Авто

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах

Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.
Обновлено вчера в 09:43
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
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В окрестностях Тюмени в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В районе поселка Боровский в окрестностях Тюмени сегодня столкнулись грузовик МАН и пассажирский автобус "Нефаз".
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Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено в 01:17
Политика

Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины осознает ответственность и будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских соглашений, передает РИА "Новости".
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Экономика

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"Новатэк" в следующем году может пересмотреть дивидендную политику, в том числе планку минимальных выплат, которая сейчас составляет не менее 30% от чистой прибыли по МСФО.
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Защитник "Аризона Койотис" Оливер Экман-Ларссон, голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист и форвард "Миннесота Уайлд" Джейсон Закер вошли в тройку финалистов на "Кинг Клэнси Трофи" по итогам регулярного сезона НХЛ-2018/19, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
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Канадское издание Kitco опубликовало материал, посвященный действиям России на рынке драгоценных металлов.
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