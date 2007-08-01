Чемпион против фаворита сезона: «Локомотив» принимает в Москве «Зенит»SM News 00:43

«Зенит» с 44 очками идёт первым, «Локомотив» идёт вторым и отстаёт на шесть очков. Очное противостояние — важнейший шанс приблизиться чемпиону прошлого года к действующему фавориту. Обе команды успешно сыграли в марте, набрав по 10 очков.

Чемпион против фаворита сезона: «Локомотив» принимает в Москве «Зенит»

Политика Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма» Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Футбол Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Армия и оружие В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ В Донецке сорвали провокацию украинских силовиков, сообщил журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Авто Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4 Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.

Происшествия Небольшое судно обрушило мост в Бразилии Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Происшествия В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Политика Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию» Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter предупредил граждан о важности правильного решения во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.

Наука Учёные определили главную причину возникновения рака Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.