Футбол
Чемпион против фаворита сезона: «Локомотив» принимает в Москве «Зенит»SM News 00:43
«Зенит» с 44 очками идёт первым, «Локомотив» идёт вторым и отстаёт на шесть очков. Очное противостояние — важнейший шанс приблизиться чемпиону прошлого года к действующему фавориту. Обе команды успешно сыграли в марте, набрав по 10 очков.
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Политика
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Политика
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Хоккей
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Обновлено в 08:24
Политика
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Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
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Происшествия
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Армия и оружие
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Футбол
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Авто
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Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.
Обновлено в 08:40
Общество
Во ФСИН попросили не осуждать геев и пообещали сохранить йогу в СИЗО
Замглавы ФСИН Валерий Максименко выступил против предложения отменить занятия йогой в СИЗО.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Небольшое судно обрушило мост в Бразилии
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
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Космос
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Обновлено в 07:48
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
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Обновлено в 05:05
Общество
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Обновлено 05 апреля в 22:30
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
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Политика
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Обновлено в 06:09
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
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Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
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Футбол
«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2
Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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