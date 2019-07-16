Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится на грани того, чтобы быть признанным банкротом.

Чемпион мира в составе сборной Бразилии может стать банкротом

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