Футбол
Чемпион мира в составе сборной Бразилии может стать банкротомНева Спорт вчера в 09:48
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится на грани того, чтобы быть признанным банкротом.
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Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии находится на грани банкротства
Sport24.ruвчера в 05:44
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика
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ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
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В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник
Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено 15 июля в 08:12
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
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Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.
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Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD
Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
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Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ
Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США
Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
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49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках
На новом снимке 49-летний Глушко демонстрирует идеальное накаченное тело в красных микро плавках.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Власти Иркутской области рассмотрят проекты по поддержке пострадавших в наводнении предпринимателей
По информации министерства экономразвития Иркутской области, Сбербанк планирует проведение реструктуризации с отсрочкой основного долга и процентов на год на основании справки администрации либо ходатайства от предпринимателя с приложением документов, подтверждающих право собственности на затопленные объекты недвижимости.
Обновлено вчера в 23:02
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ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
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Зеленскому предложили выкупить Крым у России
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Среди губернаторов в ЮФО в рейтинг вошли главы Астраханской области и Адыгеи – то есть риск их отставки невелик.
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Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
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Здоровье
Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса
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На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции
"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
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В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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Здоровье
Центр для младенцев с пороками развития построят в Петербурге
На территории Детской городской больницы №1 в Петербурге построят Хирургический центр врожденных пороков развития для лечения и восстановления здоровья младенцев, рожденных с нарушениями функций центральной нервной системы и соматической патологией.
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Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
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Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56