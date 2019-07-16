Футбол

Чемпион мира в составе сборной Бразилии может стать банкротомНева Спорт вчера в 09:48

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится на грани того, чтобы быть признанным банкротом.
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Кафу лишился недвижимости из-за долгов

Советский спортвчера в 11:54

Кафу испытывает финансовые проблемы

RT на русскомвчера в 06:49

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии имеет огромные долги

Чемпионатвчера в 09:11

СМИ: чемпион мира по футболу Кафу находится на грани банкротства

ТАССвчера в 09:03

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии находится на грани банкротства

Sport24.ruвчера в 05:44

Двукратный чемпион мира по футболу погряз в долгах

Газета.Ruвчера в 08:23

Кафу находится на грани банкротства

Спорт-Экспрессвчера в 09:38
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Политика

Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Обновлено в 00:05
Финансы

ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей

Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье

В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник

Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено 15 июля в 08:12
Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.
Обновлено вчера в 10:00
Религия

Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников

В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр

Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Гаджеты

Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD

Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ

Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США

Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

Аналог Ford Mondeo получил огромный сенсорный планшет

Напомним, Ford Taurus построен на одной платформе с хорошо известным в России Ford Mondeo.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено 15 июля в 23:59
Шоу-бизнес

49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках

На новом снимке 49-летний Глушко демонстрирует идеальное накаченное тело в красных микро плавках.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика

Власти Иркутской области рассмотрят проекты по поддержке пострадавших в наводнении предпринимателей

По информации министерства экономразвития Иркутской области, Сбербанк планирует проведение реструктуризации с отсрочкой основного долга и процентов на год на основании справки администрации либо ходатайства от предпринимателя с приложением документов, подтверждающих право собственности на затопленные объекты недвижимости.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Зеленскому предложили выкупить Крым у России

Обновлено вчера в 23:18
Политика

Василий Голубев попал в число политически устойчивых губернаторов

Среди губернаторов в ЮФО в рейтинг вошли главы Астраханской области и Адыгеи – то есть риск их отставки невелик.
Обновлено вчера в 07:44
Технологии

Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok

Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено вчера в 05:32
Здоровье

Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции

"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей

«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»

В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье

Центр для младенцев с пороками развития построят в Петербурге

На территории Детской городской больницы №1 в Петербурге построят Хирургический центр врожденных пороков развития для лечения и восстановления здоровья младенцев, рожденных с нарушениями функций центральной нервной системы и соматической патологией.
Обновлено в 00:20
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено вчера в 16:28
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
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Кафу
Бразильский футболист
Бразильский футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. В 2002 и в 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд.
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