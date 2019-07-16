Футбол

Чемпион мира в составе сборной Бразилии может стать банкротомНева Спорт 09:48

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится на грани того, чтобы быть признанным банкротом.
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Кафу лишился недвижимости из-за долгов

Советский спорт11:54

Двукратный чемпион мира по футболу погряз в долгах

Газета.Ru08:23

Кафу находится на грани банкротства

Спорт-Экспресс09:38

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии имеет огромные долги

Чемпионат09:11

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии находится на грани банкротства

Sport24.ru05:44

Двукратный чемпиона мира по футболу может обанкротиться из-за неуплаты налогов

Матч ТВ09:41

Кафу испытывает финансовые проблемы

RT на русском06:49
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Культура

Малахов и Бузова номинированы на премию ТЭФИ-2019

Обновлено в 16:36
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Политика

Путин и Лукашенко приедут на Валаам

Несколько последних лет Владимир Путин летом отправлялся на Валаам в одиночку, но в этом году он сделал исключение - пригласил с собой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления

Обновлено в 17:15
Общество

Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Футбол

Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро

Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено в 13:13
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Обновлено в 17:45
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Происшествия

На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции

"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено в 15:17
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге во вторник, 16 июля, прошла первая репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:27
Культура

Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг

Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено в 14:51
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы и трех генералов

Соединенные Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна и еще трех генералов, которых Вашингтон обвиняет в нарушениях прав человека и причастности к внесудебным казням в ходе этнических чисток в штате Ракхайн.
Обновлено в 17:25
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Наука

Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа

Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено в 12:10
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Общество

Срок заключения осужденной в США россиянки Осиповой сократился

Обновлено в 15:18
Политика

Палата конгресса рассмотрит резолюцию о расистских словах Трампа

Резолюция "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Спорт

Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин

По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, в допинг-пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен кокаин.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Наука

Алгоритм глубокого обучения исследователей UCI собирает кубик Рубика быстрее человека

Обновлено в 07:51
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Кафу
Бразильский футболист
Бразильский футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. В 2002 и в 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд.
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