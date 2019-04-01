Футбол

Чемпион мира решил уйти из «Реала»News.ru 11:54

Игрок собирается уйти из стана «сливочных» в летнее трансферное окно. Француз — чемпион мира-2018 в составе национальной команды. За «королевский» клуб Варан выступает с 2011 года.
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Чемпион мира решил уйти из «Реала»

News.ru11:54

Испанский журналист: «Варан сообщил „Реалу“, что хочет уйти летом»

Бомбардир.ру09:59

Варан сообщил «Реалу» о желании сменить клуб

Евро-футбол.ру11:12

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба

Чемпионат09:54

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти

Спорт-Экспресс10:15

El Chiringuito: Варан сказал «Реалу», что уйдет летом

Eurosport.ru12:29

СМИ: Варан хочет покинуть «Реал»

Матч ТВ10:17
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

Спасатели вытащили рыбака из реки Десна в ТиНАО

От дальнейшей госпитализации пострадавший рыбак отказался. Происшествие произошло на реке Десна в 60 метрах от станции.
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Беркова купила для своей шестой свадьбы пять платьев за два миллиона

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова собирается в шестой раз пойти под венец. Приготовления идут полным ходом.
Обновлено в 12:52
Финансы

Фондовый рынок США начал второй квартал с роста

Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:23
Транспорт

РЖД расширила направления со сроком предпродажи билетов до 120 дней

РЖД расширила направления, билеты на которые можно бронировать за 120 дней до отправления, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:09
Политика

Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе

Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, который состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты.
Обновлено в 12:44
Авто

В России стартовали продажи нового Nissan Qashqai

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
Обновлено в 09:03
Кино

Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»

Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Спорт

Навальный заступился за Мамаева и Кокорина

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Обновлено в 10:51
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Хоккей

Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ

Обновлено в 12:29
Технологии

ВКонтакте запустила сервис для майнинга

ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20
Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Авто

Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено в 06:29
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Энергетика

Россия обогнала США по экспорту СПГ в Европу

Чистый импорт российского сжиженного природного газа европейским странам в прошлом году составил 4.4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн СПГ, свидетельствует ежегодный доклад Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).
Обновлено в 06:12
Хоккей

СКА — ЦСКА 0:1 (2-й период)

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Происшествия

Задержан ректор Рязанского госуниверситета

Ректор Рязанского государственного университета Андрей Минаев задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 11:32
Авто

Lamborghini отозвала протест против регистрации Aurus в ЕC

Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом

Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Космос

Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок

Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

В России провели необычный летный эксперимент с истребителем Су-30

Как отмечается, в ходе мероприятия эксперты провели замеры уровня звукового удара от работы авиационных двигателей Су-30 внутри и снаружи сооружений, расположенных рядом с измерительным пунктом.
Обновлено в 07:50
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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