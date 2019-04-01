Футбол
Чемпион мира решил уйти из «Реала»News.ru 11:54
Игрок собирается уйти из стана «сливочных» в летнее трансферное окно. Француз — чемпион мира-2018 в составе национальной команды. За «королевский» клуб Варан выступает с 2011 года.
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На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Энергетика
Россия обогнала США по экспорту СПГ в Европу
Чистый импорт российского сжиженного природного газа европейским странам в прошлом году составил 4.4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн СПГ, свидетельствует ежегодный доклад Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).
Обновлено в 06:12
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Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
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Задержан ректор Рязанского госуниверситета
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Армия и оружие
В России провели необычный летный эксперимент с истребителем Су-30
Как отмечается, в ходе мероприятия эксперты провели замеры уровня звукового удара от работы авиационных двигателей Су-30 внутри и снаружи сооружений, расположенных рядом с измерительным пунктом.
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