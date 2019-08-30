Спорт

Мойка78Мойка78Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона. Спортсмен более 40 лет занимался холодовым плаванием.
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Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак

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Чемпион по плаванию в холодной воде скончался во время тренировки в Енисее

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