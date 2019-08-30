Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона. Спортсмен более 40 лет занимался холодовым плаванием.

Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Экономика ЦБ решил объединить два санируемых банка Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора.

Политика Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.

Футбол Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.

Политика На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".

Музыка Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на фестивале Российский исполнитель Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму во время выступления на музыкальном фестивале "Новая волна – 2019".

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Политика США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Интернет «МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге «МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.

Космос Для лифта на Луну предложили новую концепцию В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.

Политика Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

Политика США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.

Кино Что смотреть в кино в выходные "Тачка на миллион" (Driven) Джим Хоффман (Джейсон Судейкис) случайно знакомится, а затем завязывает крепкую дружбу с конструктором Джоном Делореаном (Ли Пейс).

Политика Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.

Здоровье В Ростовской области создали интернет-ресурс для помощи детям с ОВЗ В Ростовской области создали региональную карту помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе донского Заксобрания.

Происшествия Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.

Здоровье Врачи устали жить в страхе: Кризис в Нижнем Тагиле - печальный итог работы системы Кризис здравоохранения в Нижнем Тагиле связан с тем, что врачи банально боятся сесть в тюрьму. Об этом Ura.ru рассказали сами медики.

Армия и оружие Украинский военный ООС погиб в Донбассе Украинский военный погиб в Донбассе, сообщили на странице Объединенных сил в Facebook.