Спорт

Мойка78Мойка78Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона. Спортсмен более 40 лет занимался холодовым плаванием.
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Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак

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